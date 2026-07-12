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12 июля 2026 в 07:26

Мощные взрывы сотрясли столицу арабского государства

Взрывы прогремели в Дохе

Доха, Катар Доха, Катар Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В столице Катара Дохе прогремели взрывы, сообщает Al Jazeera. Министерство внутренних дел страны призвало жителей укрыться в связи с угрозой атаки.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, что Тегерану и Вашингтону следует перейти к диалогу и выполнению условий меморандума о взаимопонимании. Стороны также обсудили военную эскалацию между США и Ираном.

Кроме того, армия Исламской Республики в ответ на удары США нанесла точечные удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot на территории Кувейта, а также стратегический радиолокационный комплекс раннего обнаружения в Катаре.

Также пресс-служба МВД Катара сообщила, что в результате боевых действий в регионе погиб подданный эмирата, еще один человек — постоянно проживающий в стране иностранец арабского происхождения — получил ранения. Судно с двумя людьми на борту не вернулось в назначенное время, после чего были организованы поиски.

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