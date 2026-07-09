Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 09:43

Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Армия Ирана в ответ на атаки США нанесла точечные удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке, поразив зенитный ракетный комплекс Patriot на территории Кувейта, сообщило гостелерадио Исламской Республики. Кроме того, под ракетный обстрел сил Тегерана попал стратегический радиолокационный комплекс раннего обнаружения, расположенный в Катаре.

Иранские военные также успешно атаковали крупные топливные резервуары, размещенные на американской военной базе в Бахрейне. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как уточнялось в заявлении, удары нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки. Это заявление он сделал на борту своего самолета, летевшего после саммита НАТО из Турции.

Мир
Иран
США
Бахрейн
Катар
Персидский залив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На подлете к Москве захлебнулась атака дронов ВСУ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.