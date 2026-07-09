Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе

Армия Ирана в ответ на атаки США нанесла точечные удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке, поразив зенитный ракетный комплекс Patriot на территории Кувейта, сообщило гостелерадио Исламской Республики. Кроме того, под ракетный обстрел сил Тегерана попал стратегический радиолокационный комплекс раннего обнаружения, расположенный в Катаре.

Иранские военные также успешно атаковали крупные топливные резервуары, размещенные на американской военной базе в Бахрейне. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как уточнялось в заявлении, удары нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана связывались с Вашингтоном по вопросу потенциальной сделки. Это заявление он сделал на борту своего самолета, летевшего после саммита НАТО из Турции.