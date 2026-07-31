Стало известно, как ситуация с топливом влияет на строительную отрасль Бизнесмен Пулькин: ситуация с топливом повысила расходы в строительной отрасли

Рост цен на топливо привел к увеличению расходов в строительной отрасли, заявил NEWS.ru основатель и владелец строительной компании РУДОМ, эксперт в области малоэтажного строительства Константин Пулькин. По его словам, в отдельных регионах ситуация осложняется дефицитом горючего.

Ситуация с топливом влияет на строительную отрасль через стоимость сырья, логистики и доставки готовых конструкций. Сильнее всего последствия ощущают компании, чьи производственные цепочки начинаются в регионах и зависят от тяжелой техники. Например, лесозаготовительная техника работает непосредственно в тайге, поэтому сырье туда доставляют бензовозами. Раньше предприятия могли покупать дизель на нефтебазах по цене на 10–15% ниже розничной. Сейчас топливо для коммерческих потребителей, по информации партнеров компании, приходится приобретать значительно дороже, в отдельных случаях по 120–140 рублей за литр, — сказал Пулькин.

Он подчеркнул, что рост затрат неизбежно влияет на себестоимость древесины. По словам эксперта, заготовка леса, его транспортировка, обработка и доставка до производства требуют значительных объемов топлива. Бизнесмен пояснил, что если каждый этап этой цепочки дорожает, то повышается и цена конечного материала.

Для доставки на участок используют грузовую технику, поэтому рост стоимости топлива напрямую увеличивает затраты подрядчика. В отдельных регионах проблема усугубляется нехваткой горючего на заправках: компаниям приходится искать альтернативных поставщиков и покупать топливо по более высокой цене. Главная сложность для строительного бизнеса состоит в том, что быстро переложить новые расходы на заказчика невозможно. Дома, которые компании строят сегодня, могли быть проданы и зафиксированы в договорах еще полгода назад. Пересмотреть цену после заключения договора подрядчик уже не может, — добавил Пулькин.

Ранее Федеральная антимонопольная служба зафиксировала последовательное снижение цен на независимых автозаправочных станциях. Ведомство тщательно отслеживает стоимость топлива, чтобы поддерживать стабильность на розничном рынке.