В Госдуме предложили ограничить наценку на товары первой необходимости Депутат Миронов: наценка на товары первой необходимости не должна превышать 15%

Наценка на товары первой необходимости должна составлять не более 15%, заявил Lenta.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он направил на рассмотрение соответствующий законопроект.

На потребительском рынке сложилась нездоровая ситуация. Сегодня магазины, торговые сети могут устанавливать любую торговую наценку, и зачастую она доходит до нескольких сотен процентов. Это больно бьет по благосостоянию наших граждан, и нужно прекращать с этой «вольницей», — заявил Миронов.

Депутат предложил создать государственный комитет по контролю за потребительским рынком. По его словам, новая структура должна будет отслеживать формирование цены, выявлять причины скачков цен и бороться со спекуляциями и избыточными посредническими наценками.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России предложила торговым сетям ограничить цены и наценку на школьные товары. Рекомендация связана с сезонным ростом спроса на товары для подготовки детей к новому учебному году.