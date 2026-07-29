Стало известно, когда снизятся цены на арбузы Руководитель «Ягодной академии» Козий: цены на арбузы снизятся лишь в августе

Стоимость арбузов снизится только в августе, когда на прилавки попадут отечественные плоды, заявила в беседе с НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Она отметила, что последние занимают до 80% и существенно влияют на ценообразование.

Сезон российских арбузов только начинается. В этом году он стартует чуть позже из-за холодной весны, а местами и влажной, поэтому цены скорректируются. А импортная продукция идет на таком же уровне, как и в прошлом сезоне. У нас около 80% всего объема рынка — это российские арбузы. Соответственно, они окажутся на прилавках после 1 августа, — отметила Козий.

По ее словам, на ценах на арбузы отражаются сокращение посевных площадей, рост себестоимости и ситуация в сельском хозяйстве. Говоря о последнем, эксперт отметила удорожание рабочей силы и ресурсов, необходимых для выращивания плодов.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций. По его словам, при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.