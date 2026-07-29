Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 15:35

Стало известно, когда снизятся цены на арбузы

Руководитель «Ягодной академии» Козий: цены на арбузы снизятся лишь в августе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость арбузов снизится только в августе, когда на прилавки попадут отечественные плоды, заявила в беседе с НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Она отметила, что последние занимают до 80% и существенно влияют на ценообразование.

Сезон российских арбузов только начинается. В этом году он стартует чуть позже из-за холодной весны, а местами и влажной, поэтому цены скорректируются. А импортная продукция идет на таком же уровне, как и в прошлом сезоне. У нас около 80% всего объема рынка — это российские арбузы. Соответственно, они окажутся на прилавках после 1 августа, — отметила Козий.

По ее словам, на ценах на арбузы отражаются сокращение посевных площадей, рост себестоимости и ситуация в сельском хозяйстве. Говоря о последнем, эксперт отметила удорожание рабочей силы и ресурсов, необходимых для выращивания плодов.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что арбуз может стать причиной острого отравления и пищевых токсикоинфекций. По его словам, при повреждении кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, из-за чего внутри начинают размножаться бактерии.

Общество
продукты
цены
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отреагировали на критику Пашиняна в адрес работы ЕАЭС
Проблемы со здоровьем, заработок, концерт в Киеве: как живет Алла Пугачева
Бабушка изводила и растлевала внучку: почему дело завели не сразу?
«Устроим им трепку»: Трамп отреагировал на удар Ирана по военным США
На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание
Мать двоих детей отправилась в колонию из-за долгов
«Отойдите от меня»: секс-блогерша Мармеладова высказалась после суда
Матерям выдали прах животных под видом останков их детей
«Дети были в слезах»: напавший на ученого РАН озвучил свою версию событий
Оружие ВСУ у мафии, «Циркон» против Patriot: новости СВО на вечер 29 июля
В Москве погиб рабочий
Дерматолог перечислила способы ухода за кожей после загара
Под Белгородом мальчик получил смертельный удар током
Двух украинских агентов из Крыма отправили в колонию за госизмену
Разыскиваемый за изнасилование мигрант попался на хулиганстве
Стало известно, какой срок ждет популярную секс-блогершу за видео 18+
Общественник ответил, сколько самозанятых смогут получить больничные
Адвокат Дурова отреагировал на российские обвинения
«Шиш Зеленскому»: военэксперт о желании Киева получить сотни Patriot к зиме
Медведев раскрыл, как спасти Россию
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.