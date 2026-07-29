Стало известно, за что готовы доплачивать покупатели квартир

Более половины покупателей жилья, а именно 58%, готовы увеличить бюджет сделки ради хороших соседей, заявила NEWS.ru коммерческий директор бренда ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова. По ее словам, окружение для респондентов является столь же критичным фактором, как цена квадратного метра или престижность района.

Соседи важны покупателям жилья так же, как цена лота или сам район. Согласно исследованию, из-за окружения хотели переехать 66% опрошенных: 14% в итоге сменили адрес, а 52% серьезно обдумывали этот шаг. Повезло с людьми за стенкой только трети респондентов. Ради своего спокойствия будущие новоселы даже готовы платить больше. Так, 58% опрошенных согласны отдать за недвижимость повышенную сумму, если в комплексе соберутся жители со схожими взглядами. Для 20% это условие принципиально, а 38% согласны на небольшую прибавку к стоимости, если она будет разумной, — пояснила Лесникова.

Она добавила, что мнения относительно заселения по рекомендации уже проживающих новоселов разделились практически поровну. По словам девелопера, половина участников исследования видит в этом отличный способ собрать круг близких по духу людей, тогда как другая выступает против излишней закрытости и элитарности комплекса.

Мнения об идее заселяться по рекомендации тех, кто уже купил недвижимость в жилом комплексе, разделились. Половина участников исследования считает это хорошей возможностью собрать круг единомышленников, тогда как другие — против излишней закрытости. Такой результат показывает: горожане все чаще относятся к дому как к клубной среде, где общение ценится наравне с физическими характеристиками здания. Квартиры больше не определяют только по площади комнат. Важнее становятся доверие и общие ориентиры проживающих, — заключила Лесникова.

Ранее сооснователь системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе заявил, что с января по июнь покупатели недвижимости на курортах почти полностью переключились на компактное жилье. Так, по его словам, в Анапе доля студий и «однушек» достигла 79% от всех сделок.