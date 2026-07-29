Общественник дал совет мужчинам, желающим стать компаньонами на час

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил мужчинам, которые ищут заработок в качестве компаньонов на час, задуматься о службе в зоне специальной военной операции. В беседе с NEWS он отметил, что в Сети регулярно мелькают объявления, где здоровые молодые люди предлагают за плату свое общество для прогулок или походов в кафе.

Я регулярно вижу объявления в интернете, соцсетях и даже на городских досках: мужчины предлагают за деньги составить компанию, погулять, сходить в кафе, просто пообщаться. И это при том, что наша страна переживает трудные времена. Каждому мужчине, способному держать оружие, есть куда приложить свои силы. Я не говорю о тех, кто в силу возраста или здоровья не может служить. Речь о здоровых, молодых людях, которые вместо того, чтобы быть полезными обществу, ищут легкий заработок на сомнительных услугах. Я призываю каждого, кто ищет «работу с компанией», задуматься: а не лучше ли найти ее среди тех, кто защищает нашу землю и отправиться на СВО, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что не призывает к насильственной мобилизации. По словам общественника, служба в зоне спецоперации — это священный долг каждого мужчины, защитника родины.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может избежать преследования в России после обвинений в содействии террористической деятельности, если подпишет контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. Парламентарий отметил, что атлетичное телосложение бизнесмена позволит ему хорошо справиться со службой.