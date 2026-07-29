Путин назвал ключевое отличие «Игр будущего» от других соревнований

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», стартовавший в Астане, был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам турнира. Глава государства также отметил, что соревнования привлекли внимание спортсменов и зрителей по всему миру. Обращение президента было опубликовано на сайте Кремля.

С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов, — отметил Путин.

Президент также заявил, что вклад президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения и «Игр будущего» невероятно значим. Лидер РФ подчеркнул, что мероприятие проходит в Астане благодаря личному участию руководителя страны. Путин выразил уверенность в том, что турнир пройдет на самом высоком уровне благодаря традиции щедрости и гостеприимства местных жителей.

Ранее первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил о возможности появления фиджитал-спорта в школьной программе. С его слов, тестирование нового модуля проводят в 59 школах.