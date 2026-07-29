На россиянку завели дело за критику обливания водой СК Армении обвинил российскую блогершу в разжигании ненависти

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против российской блогерши Надежды Пирожковой по статье о разжигании ненависти, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян. Поводом послужила резкая критика традиции обливать людей водой во время праздника Вардавар.

Подано заявление о преступлении, на основании которого в Следственном комитете Армении инициировано уголовное преследование по статье «Публичные высказывания, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, совершенное с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных технологий», — сказала Авдалян.

Женщина уже была доставлена в ведомство, где с нее взяли подписку о невыезде. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Конфликт возник после того, как Пирожкова в резких выражениях высказалась о местном обычае. Этот ритуал является частью традиционного армянского праздника Вардавар, посвященного Преображению Господня и отмечаемого через 14 недель после Пасхи.

Ранее российскую пару задержали в стамбульской Айя-Софии за чтение Библии, что грозило супругам депортацией из Турции. Инцидент произошел в здании, которое с 2020 года функционирует как мечеть.