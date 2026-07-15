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15 июля 2026 в 12:49

Россиян накажут за чтение Библии в соборе Святой Софии в Стамбуле

Россиян выдворят из Турции за чтение Библии в соборе Святой Софии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Задержанных за чтение Библии в соборе Святой Софии в Стамбуле супругов из России выдворят из Турции, сообщает Telegram-каналу «Осторожно, новости». Сейчас задержанные находятся в центре содержания иностранцев.

35-летняя Виктория и 32-летний Игорь посетили собор Святой Софии (Айя-София), расположенный в центре Стамбула. Внутри здания мужчина начал читать вслух принесенную с собой Библию, после чего супругов доставили в отделение полиции и составили на них протокол по статье, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти либо вражды.

Представители российских дипломатических ведомств заявили, что разбираются в обстоятельствах инцидента. Собор Святой Софии в разные исторические периоды функционировал как патриарший православный собор, католический храм и музей. С 2020 года здание используется как действующая мечеть.

Ранее стало известно, что россиянин, впавший в кому после дорожного инцидента на мотоцикле во Вьетнаме, скончался. Его останки транспортируют во Владивосток, где предадут земле рядом с могилой супруги. Авария случилась ранним утром 2 июля на территории провинции Кханьхоа.

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