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04 августа 2026 в 16:24

«Мы не достигли совершенства»: врач рассказал о перспективах печати органов

Трансплантолог Готье: возможности печати органов на принтере сильно ограничены

Сергей Готье Сергей Готье Фото: Мария Девахина / РИА Новости
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Напечатать настоящий орган человеческого организма на биопринтере сегодня остается проблематичной задачей, рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье в беседе с РИА Новости. По его словам, в этом мешают особенности биологии живых существ.

Как отметил специалист, технически уже возможно воссоздать твердые структуры, например, кости. Однако печать органов все еще остается трудновыполнимой задачей из-за законов воспроизведения, обмена веществ и жизнедеятельности клеток.

Это достаточно сложный и ограниченный объемом процесс. Поэтому сейчас, конечно, это очень привлекательно, но пока мы не достигли в этом практического совершенства, — считает трансплантолог.

Ранее Сергей Готье рассказал о праве россиян на бесплатную пересадку органов по полису обязательного медицинского страхования. По словам специалиста, Россия — одна из немногих стран, где такие операции проводятся за счет государства.

Наука
Россия
готье
пересадка органов
биология
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