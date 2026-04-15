Россиянам рассказали о бесплатной пересадке органов Минздрав: пересадка органов в России проводится бесплатно по ОМС

Пересадка сердца, печени, легких, почки и органокомплексов доступна россиянам бесплатно по полису ОМС, написали РИА Новости со ссылкой на главного внештатного трансплантолога Минздрава РФ, директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергея Готье. По его словам, Россия входит в число немногих стран, где трансплантация органов для граждан проводится за счет государства.

Это касается как взрослых пациентов, так и детей. Операции выполняются в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи.

Готье отметил, что такие операции успешно проводятся на территории России. Он уточнил, что здесь имеются ввиду такие процедуры, как пересадка почек, печени, сердца и легких. Выполняются трансплантации органокомплексов.

По словам Готье, за прошлый год в России врачи провели почти четыре тысячи трансплантаций органов. Из них 522 операции пришлись на пересадку сердца.

Ранее стало известно, что в России могут зарегистрировать уже в 2026 году первый отечественный CAR-T-клеточный препарат для лечения рака крови. По словам гендиректора НМИЦ гематологии Минздрава России, члена-корреспондента РАН Елены Паровичниковой, все ожидают положительного решения в данном вопросе.