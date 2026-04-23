Минздрав ввел новые правила тестирования на ВИЧ Минздрав установил новые правила тестирования на ВИЧ и сроки выдачи справки

Минздрав России утвердил новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. В них установлены сроки выдачи результатов и обновлены требования к подготовке медицинских работников.

Утвердить прилагаемые правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), — сказано в сообщении.

Согласно новым требованиям, результаты обследования должны выдаваться не позднее 10 дней после обращения гражданина. Кроме того, врачи, участвующие в консультировании, обязаны проходить повышение квалификации не менее 72 часов.

