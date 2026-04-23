23 апреля 2026 в 04:38

Минздрав ввел новые правила тестирования на ВИЧ

Минздрав установил новые правила тестирования на ВИЧ и сроки выдачи справки

Тест на ВИЧ Тест на ВИЧ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минздрав России утвердил новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. В них установлены сроки выдачи результатов и обновлены требования к подготовке медицинских работников.

Утвердить прилагаемые правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), — сказано в сообщении.

Согласно новым требованиям, результаты обследования должны выдаваться не позднее 10 дней после обращения гражданина. Кроме того, врачи, участвующие в консультировании, обязаны проходить повышение квалификации не менее 72 часов.

Ранее онколог Святослав Зиновьев отметил, что вирус папилломы человека нередко выявляют у молодых людей, ведущих активную половую жизнь с большим числом партнеров. Помимо этой категории людей, в группу риска входят девочки 14–17 лет, которые еще физически не сформировались.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России появились врачи по здоровому долголетию. По ее данным, в стране обучили уже 260 таких специалистов. Голикова уточнила, что правительство начинает активную работу для развития института здорового долголетия.

