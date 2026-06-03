Генсек ОДКБ заявил, что сложно быть членом ЕС и состоять в ЕАЭС

Генсек ОДКБ заявил, что сложно быть членом ЕС и состоять в ЕАЭС

Армения будет испытывать сложности с тем, чтобы состоять в Евразийском экономическом союзе, будучи членом ЕС, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, отвечая на вопрос журналистов о статусе республики. Он отметил, что созданные в ЕАЭС условия не могут распространяться на членов Евросоюза, передает ТАСС.

Очень сложно быть членом Европейского союза и одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе. Так как законы, таможенные барьеры, импорт-экспорт — это все созданные [условия] для стран Евразийского экономического союза, — сказал Масадыков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что правительство Армении идет по пути разрыва отношений с Россией, приняв закон о начале вступления в Евросоюз. По его словам, это решение должно сформировать в стране образ ЕС как светлого будущего, в то время как связи с Евразийским союзом, поддерживавшие страну, уходят в прошлое.

Прежде президент России Владимир Путин заявил о необходимости в ближайшее время провести в Армении референдум, который позволит определить дальнейший внешнеполитический и экономический курс страны. По словам главы государства, голосование может прояснить, намерен ли Ереван продолжать участие в ЕАЭС или ЕС.