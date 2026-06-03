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03 июня 2026 в 12:54

Число жертв удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР увеличилось

Пушилин: число погибших после удара по автобусу в ДНР увеличилось до восьми

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следующий рейсом Москва — Симферополь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в разговоре с телеканалом «Звезда». До этого он сообщил, что 11 человек пострадали. На рейс зарегистрировались 53 человека, в связи с этим в настоящее время выясняется, кто заходил и выходил по дороге, уточнил Пушилин.

До восьми человек увеличилось число погибших при ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, — отметил он.

Представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР. По ее словам, речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что все причастные к террористическим актам на территории РФ столкнутся с наказанием и Россия не простит им преступлений. По его словам, Европа молчит о смертельных ударах по Старобельску (ЛНР), потому что не хочет себя осуждать.

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