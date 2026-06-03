Все причастные к террористическим актам на территории РФ столкнутся с наказанием, Россия не простит им преступлений, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью «Вестям». По его словам, Европа молчит об ударах по Старобельску, потому что не хочет себя осуждать.

Они пытаются отмолчаться — а вдруг пронесет. Не получится. Придется держать ответ. И никто этого не забудет, — объяснил Володин.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в своих соцсетях, что Украина не может защититься от ударов Вооруженных сил России. По словам главы государства, текущий уровень оснащения ПВО не позволяет перехватывать ракеты.