В Минобороны рассказали, как разведчик Князев сорвал логистику ВСУ Минобороны: ефрейтор Князев обнаружил маршрут ВСУ и навел на него артиллерию

Ефрейтор ВС РФ Максим Князев в ходе выполнения боевой задачи обнаружил логистический маршрут ВСУ и помог нарушить его, скорректировав огонь российской артиллерии, сообщили в Министерстве обороны страны. Старший стрелок вел разведку местности, когда выявил маршрут снабжения противника.

После этого он занял выгодную позицию и продолжил наблюдение, фиксируя перемещение украинских подразделений, их численность и направления движения. Полученные сведения военнослужащий передавал командованию. На основании этой информации было принято решение нанести удар.

В Минобороны отметили, что Князев корректировал огонь артиллерии, несмотря на угрозу обнаружения и применение противником беспилотников. В результате удара логистический маршрут ВСУ был нарушен.

По информации ведомства, действия ефрейтора позволили сорвать снабжение противника. В Минобороны также сообщили, что украинские подразделения понесли потери в личном составе, военной технике и имуществе.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за населенный пункт Белицкое в ДНР украинские военные притворились, что намерены сдаться в плен, чтобы неожиданно открыть огонь по российским бойцам. Противнику сначала предложили сложить оружие, на что тот после начального отказа ответил согласием.