В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии Миронов предложил установить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил закрепить в законе норму, по которой страховая пенсия по старости не может быть ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию, передает РИА Новости. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение 4 августа.

Законопроектом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию, — заявил Миронов.

Согласно инициативе, если назначенная пенсия окажется ниже установленного уровня, гражданину будет назначена доплата. В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на выполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией в 2018 году.

Ранее стало известно, что по итогам мая число российских субъектов, где среднемесячный доход работающих граждан перешагнул стотысячную отметку, достигло 25. Безусловным лидером по уровню оплаты труда остается Чукотский автономный округ — здесь средний заработок составил 260,7 тыс. рублей. Вторую позицию занимает Магаданская область с показателем 214,5 тыс. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий АО, где средняя зарплата зафиксирована на уровне 205,4 тыс. рублей.