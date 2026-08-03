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03 августа 2026 в 06:05

Подсчитано, сколько пенсионных баллов можно скопить при средней зарплате

Балынин: средняя зарплата в РФ позволяет скопить за год четыре пенсионных балла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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При средней заработной плате в 2026 году работник сможет накопить около четырех с половиной индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщил в беседе с ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его расчетам, размер зарплаты напрямую влияет на количество формируемых баллов.

При зарплате в 114 тыс. рублей в 2026 году у работника будет сформировано 4,592 ИПК, а при зарплате в 120 тыс. рублей — 4,834 ИПК, — сказал Балынин.

Он также напомнил, что в 2025 году номинальные зарплаты выросли на 14,28% — с 89 069 до 101 784 рублей и эта тенденция сохранится. Эксперт прогнозирует, что среднемесячный доход по итогам 2026 года достигнет 114–120 тысяч рублей. Для сравнения, в мае 2026 года средняя зарплата уже составила 110 216 рублей.

Ранее стало известно, что по итогам мая число российских субъектов, где среднемесячный доход работающих граждан перешагнул стотысячную отметку, достигло 25. Безусловным лидером по уровню оплаты труда остается Чукотский автономный округ — здесь средний заработок составил 260,7 тыс. рублей. Вторую позицию занимает Магаданская область с показателем 214,5 тыс. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий АО, где средняя зарплата зафиксирована на уровне 205,4 тыс. рублей.

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