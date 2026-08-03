Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 05:56

В Госдуме предложили поддержать родителей школьников рублем

Депутат Чернышев: в РФ следует ввести выплаты родителям школьников на 1 сентября

1 сентября 1 сентября Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность введения ежегодной федеральной программы под названием «Первосентябрьский капитал», передает РИА Новости со ссылкой на отправленное вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо. Инициатива предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста.

Размер этой выплаты, по предложению вице-спикера, должен устанавливаться в процентах от средней заработной платы в регионе и зависеть от возраста школьника. Для учеников начальной школы (1–4 классы) предлагается 25% средней зарплаты по субъекту РФ, а для 5-9 классов — 30%, при этом родители старшеклассников получат 35%.

Планируется, что выплата будет перечислена не позднее чем за месяц до начала учебного года. Автор инициативы считает, что это даст семьям возможность своевременно приобрести все необходимое для учебы, включая форму, канцелярию, учебники и технику. Чернышов полагает, что внедрение данной программы укрепит институт семьи и стимулирует рождаемость, а также повысит доступность качественного образования для всех семей, независимо от их уровня дохода.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил объявить 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Депутат отметил, что в День знаний родителям следует проводить время вместе с детьми, участвуя в торжественных мероприятиях и поддерживая их.

Россия
выплаты
школьники
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала вредный перекус для офисных сотрудников и школьников
Четыре российских аэропорта ввели дополнительные меры безопасности
Подсчитано, сколько пенсионных баллов можно скопить при средней зарплате
Разнесли пункты управления украинскими БПЛА: успехи ВС РФ к утру 3 августа
В Госдуме предложили поддержать родителей школьников рублем
Автоавария в Дагестане унесла жизни трех человек
Россиянам перечислили данные, которые нельзя публиковать в соцсетях
Фитофтора на томатах, картофеле и баклажанах: как бороться, чем обработать
Австрийцы ринулись в Россию после одного решения Путина
Финансисты объяснили, как изменится экономика России с цифровым рублем
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 августа
Пожар разгорелся у Московского вокзала в Петербурге
В ФНПР объяснили, при каких случаях возможна четырехдневка
Россиянам рассказали, как увеличить пенсию в два раза
«Украина будет с нами»: Бурляев о победе РФ в СВО, Михалкове и опыте смерти
Власти Приморья прокомментировали слухи о нападении тигра на человека
Стало известно, как освобождение Светлого изменит ситуацию под Добропольем
Мирошник объяснил истинные цели США в отношении Европы
Машина ржавеет зимой: что сделать летом, чтобы защитить авто от коррозии
В СФ предположили, когда закончится конфликт на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.