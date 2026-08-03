В Госдуме предложили поддержать родителей школьников рублем

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность введения ежегодной федеральной программы под названием «Первосентябрьский капитал», передает РИА Новости со ссылкой на отправленное вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо. Инициатива предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста.

Размер этой выплаты, по предложению вице-спикера, должен устанавливаться в процентах от средней заработной платы в регионе и зависеть от возраста школьника. Для учеников начальной школы (1–4 классы) предлагается 25% средней зарплаты по субъекту РФ, а для 5-9 классов — 30%, при этом родители старшеклассников получат 35%.

Планируется, что выплата будет перечислена не позднее чем за месяц до начала учебного года. Автор инициативы считает, что это даст семьям возможность своевременно приобрести все необходимое для учебы, включая форму, канцелярию, учебники и технику. Чернышов полагает, что внедрение данной программы укрепит институт семьи и стимулирует рождаемость, а также повысит доступность качественного образования для всех семей, независимо от их уровня дохода.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил объявить 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Депутат отметил, что в День знаний родителям следует проводить время вместе с детьми, участвуя в торжественных мероприятиях и поддерживая их.