Фитофтора на томатах, картофеле и баклажанах: как бороться, чем обработать

Фитофтора на томатах, картофеле и баклажанах: как бороться, чем обработать

В периоды повышенной влажности дачники сталкиваются с настоящей напастью — фитофторой. Это грибковое заболевание способно уничтожить урожай за считаные дни. Какие культуры находятся в зоне риска, можно ли предотвратить заражение и как бороться с недугом, NEWS.ru рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

Какие культуры может поразить фитофтора

По словам Михаила Воробьева, к началу августа у садоводов, пренебрегавших профилактикой, фитофтора уже активно проявляется на грядках. В народе эту болезнь называют «кошмаром одной ночи» — и не зря, ведь она молниеносно уничтожает плоды.

По словам эксперта, основными жертвами заболевания становятся томаты и картофель. Перец и баклажаны поражаются реже, но тоже находятся в группе риска.

«Холодная роса, прохладная ночь, и весь парник или вся грядка открытого грунта оказывается покрыта черными пятнами. И листья, и стебли, и, самое главное, плоды. Они после этого становятся горькими, и поэтому, если появились темные пятнышки, значит, это все можно спокойно выбрасывать, потому что это ни в каком виде уже не годится — ни в переработанном, ни тем более в свежем», — предупредил биолог.

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Он напомнил, что в засушливые годы фитофтора отступает. Например, летом 2010 года в Московской области из-за торфяных пожаров стояла аномальная жара и овощи не болели. В сухом теплом климате, характерном для астраханских степей, эта инфекция также практически не встречается.

«Нынешнее лето показывает полную противоположность. Июль нас не порадовал жарой, дожди, погода весьма и весьма умеренная. Поэтому фитофтора, если ею не заниматься, уже начала себя проявлять по полной программе. Многие садоводы-огородники уже в интернете пишут, что, увы, пришлось часть урожая выбросить», — поделился эксперт.

Как можно бороться с фитофторой

Если на участке уже есть очаги инфекции, без фунгицидов не обойтись. Агроном пояснил, что препараты делятся на химические и биологические (в основе которых — грибки и бактерии, угнетающие фитофтору).

Биологические средства подходят для профилактики: они создают защитный барьер, но стоят дороже и требуют частого применения — примерно раз в неделю, начиная со второй половины июня, с чередованием разных видов. Однако такие препараты гораздо безопаснее для экологии.

Воробьев рекомендует комбинировать подходы. При этом важно помнить о насекомых-опылителях.

«Во время цветения культуры не рекомендуется обрабатывать из-за насекомых. Хотя томаты и являются самоопыляющимися растениями, их нередко залетают опылить шмели и пчелы. Если растения будут пропитаны фунгицидами, то насекомые-опылители погибнут», — объяснил специалист.

Оптимальная схема, по его словам, выглядит так: после завязывания плодов можно провести одну обработку химическим препаратом, а через 10–15 дней перейти на биопрепараты.

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«Некоторые дачники пытаются импровизировать, опрыскивать молочной сывороткой, раствором пищевых дрожжей. Это тоже и бактерии, и грибки, насколько они эффективны, не знаю, но вреда от этого не будет, можно их комбинировать с биопрепаратами, чтобы сэкономить», — посоветовал агроном.

Какие меры профилактики помогут избежать фитофторы

Проветривание

Теплицу не следует герметично закрывать в период созревания томатов.

«Все, что можно, открываете, а лучше просто снимаете и уносите. Двери, форточки, чтобы теплица стояла открытая все лето. Помидорам нужна сумма активных температур. Это арифметическая сумма ежедневных температур, которые выше +10 градусов Цельсия. Сегодня +15, завтра +15, складываем, получается 30 градусов», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что сумма активных температур у каждого сорта своя и в закрытой теплице плодоношение ускоряется. Это позволяет получить часть урожая до конца июля — именно в этот период (особенно в средней полосе) начинается активное развитие фитофтороза.

Мульчирование

Это отличный профилактический прием. Слой скошенной травы остается сухим сверху, а болезнетворным грибкам для развития нужна влага. Кроме того, мульча защищает почву от перегрева и сокращает частоту поливов.

Полив

Эксперт рекомендует поливать под корень, но во время плодоношения полезна и некорневая подкормка. «Мы растворяем половинную дозу комплексных удобрений с превалированием калия, который улучшает вкус, и просто поливаем по листьям в жаркий день», — посоветовал Воробьев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он развеял миф о том, что капли воды прожигают листья: при грамотном подходе это дает отличную подкормку. Однако при явном увядании растений следует обильно поливать строго под корень.

Что делать с уже пораженными фитофторой растениями

Если вы заметили очаг инфекции, действовать нужно быстро. «Необходимо удалить пораженные части и внимательно наблюдать за растением, — советует биолог. — Если недуг распространяется, придется выдернуть растение».

Он рекомендует не спешить выбрасывать плоды с больного куста, а отложить их в отдельный ящик. Есть шанс, что инфекция не успела проникнуть в мякоть и они дозреют.

«А вообще уже начиная с середины июля собирают наиболее крупные помидоры, пусть они и зеленые, беловатые, раскладывают в темном месте. И лучше они пусть дозреют таким образом, чем на кустах они будут красные, но с фитофторными пятнами, на выброс. Поэтому наиболее крупные, наиболее близкие к созреванию плоды обычно собирают и подвергают дозариванию», — резюмировал эксперт.

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