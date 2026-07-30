Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 08:51

Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах

Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый заядлый дачник знает: работы на участке никогда не кончаются. Сохранять идеальную тишину в саду бывает совсем не просто, ведь то нужно спилить засохшую ветку, то скосить триммером заросшую траву, то завести громкий мотоблок. Однако привычный шум за городом регулируется правилами: федеральное законодательство и региональные акты четко определяют, когда любимая картошка или газон могут стать причиной серьезного штрафа — до пяти тысяч рублей для физических лиц, то есть для простых садоводов и дачников, если работа их техники выпадает на «тихий час» или ночное время.

Когда стоит отложить окучивание картошки или покос травы

Единого федерального закона о тишине в России нет, но в каждом субъекте РФ действуют свои нормы, распространяющиеся на территории СНТ, населенных пунктов и дачных поселений. Как правило, режим тишины в будни начинается с 21:00–22:00 и длится до 08:00–09:00, а в выходные дни рамки расширяются.

  • Единый дневной «тихий час» с 13:00 до 15:00 официально зафиксирован в Московской области в законе «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».

  • В Ленинградской области шуметь запрещено с 21:00 до 08:00 в будни и до 10:00 в выходные. И здесь, как и в Подмосковье, громыхать топором или пилой, а также тарахтеть культиватором после полудня запрещено как минимум пару часов.

  • В регионах Урала (например, в Свердловской области) ночной покой охраняют с 23:00 до 08:00, соблюдают здесь тишину и в сон-час.

  • В Поволжье (в Нижегородской или Самарской областях) рамки ограничения установлены с 22:00 до 07:00 (с дневным перерывом с 13:00 до 15:00 в некоторых муниципальных образованиях), а в Краснодарском крае период тишины длится с 23:00 до 08:00 и предусмотрен «тихий час» в стандартное для других регионов время.

За нарушение этих правил гражданам грозит административный штраф: в среднем по стране его размер составляет от 1000 до 3000 рублей при первом нарушении и до 5000 рублей при повторном.

Как спланировать работы и сделать шумящую технику тише

Чтобы сохранить добрые отношения с окружением и спокойно заниматься любимым огородом, достаточно придерживаться простых и эффективных правил организации труда:

  • перенесите использование бензопил, триммеров и культиваторов на промежуток с 10:00 до 13:00 или с 15:00 до 18:00, когда закон гарантированно не нарушается;

  • заменяйте по возможности шумную бензиновую технику на электрическую или аккумуляторную, поскольку уровень ее шума значительно ниже;

  • используйте специальные защитные кожухи и своевременно обслуживайте глушители садовых агрегатов;

  • предупреждайте соседей заранее, если планируете масштабные и неизбежно громкие строительные или ремонтные работы на участке.

Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что делать, если на даче нарушают ваш покой

Если источником постоянного гула стали соседские грядки или стройка, решать проблему стоит последовательно и в правовом поле:

  • попробуйте сначала поговорить с соседом лично и вежливо объясните, что громкие звуки мешают отдыху или сну маленьких детей;

  • при отсутствии взаимопонимания зафиксируйте факт нарушения на аудио- или видеозапись с отображением даты и времени;

  • обратитесь к председателю СНТ для проведения профилактической беседы или вынесения предупреждения на основании устава товарищества;

  • вызовите сотрудников полиции или участкового уполномоченного для составления протокола об административном правонарушении;

  • направьте заявление в административную комиссию при муниципалитете или в прокуратуру, приложив собранные доказательства и свидетельства других садоводов.

Загородный отдых создан для восполнения сил, чистой радости и гармонии с природой. Внимательное отношение к чужому покою и соблюдение простых юридических норм помогут вам сохранить мир с соседями и собрать богатый урожай без лишних хлопот.

Ранее мы рассказывали, как обустроить огородик во дворе многоквартирного дома.

Читайте также
Закон о тишине в Подмосковье: во сколько нельзя сверлить в субботу и штрафы
Семья и жизнь
Закон о тишине в Подмосковье: во сколько нельзя сверлить в субботу и штрафы
Как избавиться от слизней навсегда: пошаговая инструкция для огородников
Семья и жизнь
Как избавиться от слизней навсегда: пошаговая инструкция для огородников
Картошка «Фантазерка»: беру пачку фарша и 1 кг картофеля, из духовки достаю сытное горячее
Общество
Картошка «Фантазерка»: беру пачку фарша и 1 кг картофеля, из духовки достаю сытное горячее
Квадрокоптеры над СНТ: кто следит за дачниками и зачем это нужно
Семья и жизнь
Квадрокоптеры над СНТ: кто следит за дачниками и зачем это нужно
Новые правила передачи показаний счетчиков воды с 1 августа: что изменится
Общество
Новые правила передачи показаний счетчиков воды с 1 августа: что изменится
режим тишины
садовод
картошка
СНТ
правила
звуки
отдых
законодательство
советы
тишина
дача
законы
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток погиб в ДТП в Подмосковье
Задержан еще один участник жестокого избиения уральского ученого
Автоматизация на заводе: что сегодня делают машины вместо людей
В Уфе мужчина сменил внешность ради нападения на бывшую супругу
ВС России обрушили град ударов на военный завод в Западной Украине
Минтруд предложил не менять условия накопительной пенсии в 2027 году
Переводивший деньги на криптокошелек СБУ россиянин попался силовикам
Троих российских подростков заподозрили в подготовке теракта на ж/д
ВС России ударили по заводам разведывательных и ударных дронов в Киеве
ВС РФ поразили завод во Львове, производящий двигатели для ракет «Фламинго»
Школьники забросали камнями собаку и мужчину в Хабаровском крае
Жителей Пензы предупредили о задымлении после удара по складу WB
Полиция сообщила о воронке после взрыва на востоке Польши
Бойцы ВСУ под Сумами пришли на «свои» позиции и встретили мгновенную смерть
Главный специалист Генпрокуратуры по изъятию активов покинул должность
«Удивлен»: украинский фигурист высказался о лишении стипендии Зеленским
Суд отправил водителя школьного автобуса в тюрьму за изнасилование ребенка
Танкеры снова стали целью дронов в Черном море
Четыре человека пострадали при падении обломков дрона на Кубани
Чемпион мира по хоккею захотел продать свои медали ради помощи бойцам СВО
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.