Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах

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Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах

Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах

Каждый заядлый дачник знает: работы на участке никогда не кончаются. Сохранять идеальную тишину в саду бывает совсем не просто, ведь то нужно спилить засохшую ветку, то скосить триммером заросшую траву, то завести громкий мотоблок. Однако привычный шум за городом регулируется правилами: федеральное законодательство и региональные акты четко определяют, когда любимая картошка или газон могут стать причиной серьезного штрафа — до пяти тысяч рублей для физических лиц, то есть для простых садоводов и дачников, если работа их техники выпадает на «тихий час» или ночное время.

Когда стоит отложить окучивание картошки или покос травы

Единого федерального закона о тишине в России нет, но в каждом субъекте РФ действуют свои нормы, распространяющиеся на территории СНТ, населенных пунктов и дачных поселений. Как правило, режим тишины в будни начинается с 21:00–22:00 и длится до 08:00–09:00, а в выходные дни рамки расширяются.

Единый дневной «тихий час» с 13:00 до 15:00 официально зафиксирован в Московской области в законе «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».

В Ленинградской области шуметь запрещено с 21:00 до 08:00 в будни и до 10:00 в выходные. И здесь, как и в Подмосковье, громыхать топором или пилой, а также тарахтеть культиватором после полудня запрещено как минимум пару часов.

В регионах Урала (например, в Свердловской области) ночной покой охраняют с 23:00 до 08:00, соблюдают здесь тишину и в сон-час.

В Поволжье (в Нижегородской или Самарской областях) рамки ограничения установлены с 22:00 до 07:00 (с дневным перерывом с 13:00 до 15:00 в некоторых муниципальных образованиях), а в Краснодарском крае период тишины длится с 23:00 до 08:00 и предусмотрен «тихий час» в стандартное для других регионов время.

За нарушение этих правил гражданам грозит административный штраф: в среднем по стране его размер составляет от 1000 до 3000 рублей при первом нарушении и до 5000 рублей при повторном.

Как спланировать работы и сделать шумящую технику тише

Чтобы сохранить добрые отношения с окружением и спокойно заниматься любимым огородом, достаточно придерживаться простых и эффективных правил организации труда:

перенесите использование бензопил, триммеров и культиваторов на промежуток с 10:00 до 13:00 или с 15:00 до 18:00, когда закон гарантированно не нарушается;

заменяйте по возможности шумную бензиновую технику на электрическую или аккумуляторную, поскольку уровень ее шума значительно ниже;

используйте специальные защитные кожухи и своевременно обслуживайте глушители садовых агрегатов;

предупреждайте соседей заранее, если планируете масштабные и неизбежно громкие строительные или ремонтные работы на участке.

Дачный «тихий час»: штрафы за шумные работы в саду в Москве и регионах Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что делать, если на даче нарушают ваш покой

Если источником постоянного гула стали соседские грядки или стройка, решать проблему стоит последовательно и в правовом поле:

попробуйте сначала поговорить с соседом лично и вежливо объясните, что громкие звуки мешают отдыху или сну маленьких детей;

при отсутствии взаимопонимания зафиксируйте факт нарушения на аудио- или видеозапись с отображением даты и времени;

обратитесь к председателю СНТ для проведения профилактической беседы или вынесения предупреждения на основании устава товарищества;

вызовите сотрудников полиции или участкового уполномоченного для составления протокола об административном правонарушении;

направьте заявление в административную комиссию при муниципалитете или в прокуратуру, приложив собранные доказательства и свидетельства других садоводов.

Загородный отдых создан для восполнения сил, чистой радости и гармонии с природой. Внимательное отношение к чужому покою и соблюдение простых юридических норм помогут вам сохранить мир с соседями и собрать богатый урожай без лишних хлопот.

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