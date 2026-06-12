Закон о тишине в Подмосковье: во сколько нельзя сверлить в субботу и штрафы

Закон о тишине в Подмосковье: во сколько нельзя сверлить в субботу и штрафы

Закон о тишине в Подмосковье: во сколько нельзя сверлить в субботу и штрафы

Многие из нас любят тишину. Хочется отдохнуть днем, почитать книгу или просто подремать после обеда. А вечером, после десяти, надо выспаться, чтобы набраться сил на завтрашний день. Но иногда соседи мешают. Кто-то начинает сверлить рано утром в воскресенье. Кто-то включает музыку после полуночи. Кто-то делает ремонт в обеденный перерыв, когда дети спят. Знакомая ситуация?

К счастью, в Московской области есть специальный закон о тишине, который защищает покой жителей. Он называется «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». В 2026 году этот закон работает в полную силу. Штрафы за нарушение тишины выписывают регулярно. Чтобы не попасть в неприятную историю самому и наказать нерадивого соседа, нужно знать простые правила.

Изменения в законе о тишине с 1 января 2026 года

В начале 2026 года в законе о тишине ничего не меняли. Все правила остались такими же, как и раньше. Нарушителей по-прежнему наказывают рублем. И суммы совсем не маленькие. Поэтому лучше знать правила и соблюдать их самому, а если кто-то мешает — спокойно, но настойчиво требовать соблюдения закона.

Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и дневной перерыв

В Московской области есть три периода, когда любой шум категорически запрещен.

В будние дни, с понедельника по пятницу, в Московской области шуметь нельзя с 21:00 до 8:00. Представьте: вы легли спать в 22:00, а сосед в 23:00 затеял перестановку мебели. Это незаконно. Вы имеете полное право вызвать полицию.

В субботу, воскресенье и в официальные праздники ночной перерыв сдвигается на час. В Подмосковье шуметь нельзя с 22:00 до 10:00. Почему? Потому что в выходные люди часто ложатся чуть позже и хотят утром выспаться подольше. Закон это учитывает.

Изменения в законе о тишине с 1 января 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Но есть и дневной запрет. Каждый день с 13:00 до 15:00 тоже нужно соблюдать тишину. Это время для дневного сна. Маленькие дети спят после обеда. Пожилые люди тоже любят прилечь отдохнуть. Многие работающие в ночную смену спят днем. Поэтому в это время запрещено все: и музыка, и ремонт, и громкие разговоры. Если ваши соседи шумят в эти часы, значит, они нарушают закон.

Разрешенное время для ремонта в субботу и воскресенье

Теперь о ремонте. Это самое больное место для многих жильцов. Кто-то хочет повесить полку, кто-то — поменять обои, а кто-то затеял капитальный ремонт с перфоратором. Когда это можно делать?

В будни, с понедельника по пятницу, шумный ремонт разрешен с 9:00 до 19:00. Но с перерывом на дневной отдых. То есть сверлить, стучать, работать перфоратором можно с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. После семи вечера — нет. Даже если у вас есть силы и желание, закон запрещает.

В субботу правила строже. Утром начинать ремонт можно с 9:00. Но после 19:00 шуметь уже нельзя. И не забывайте о дневном тихом часе с 13:00 до 15:00.

А в воскресенье и в праздничные дни ремонт запрещен полностью. Нельзя сверлить, стучать, переставлять мебель, включать громкую музыку. Воскресенье — день отдыха, и закон это строго охраняет.

Есть одно исключение: если дом сдали в эксплуатацию меньше 1,5 лет назад (это новостройка), то в выходные и праздники ремонт разрешен, но с учетом ночных часов и дневного тихого часа. Однако как только 1,5 года прошло, правила становятся общими.

Размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что считается нарушением: сверление, шумная работа, музыка

Закон перечисляет действия, за которые могут оштрафовать. Это не только ремонт и громкая музыка. Вот полный список:

телевизор, радио, магнитола, колонки включены так громко, что их слышно за стеной;

крики, свист, пение, игра на гитаре или другом инструменте;

любые строительные и ремонтные работы, если они гремят;

использование петард, фейерверков, салютов в неположенное время;

если у машины сработала сигнализация, а хозяин не идет ее отключать.

Но есть и исключения. Если шум связан с аварией, стихийным бедствием или преступлением, его не накажут. Также разрешены официальные праздники, концерты и спортивные соревнования, если они согласованы с властями. А обычные бытовые звуки — детский плач, шаги, шум воды, работа лифта — под закон не подпадают. Это жизнь в многоквартирном доме, с этим придется мириться.

Размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц

Штрафы за нарушение закона о тишине в Подмосковье зависят от того, кто шумит и в какой раз его поймали.

Для обычных граждан первый штраф — от 1000 до 3000 руб. Попался второй раз в течение года — заплатишь 4000 руб. Третий раз — уже 5000 руб.

Для должностных лиц (начальников, руководителей) суммы выше. Первый штраф — от 5000 до 10 000 руб. Повторный — от 15 000 до 30 000 руб. Третий — 50 000 руб.

Для организаций, фирм, компаний — еще больше. Первый раз: от 20 000 до 50 000 руб. Второй раз: от 60 000 до 80 000 руб. Третий и далее: от 100 000 до 150 000 руб.

Куда жаловаться на шумных соседей в Московской области Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эти правила действуют не только в многоквартирных домах, но и во дворах, на детских площадках, в парках и даже на дачных участках. Если вы на своей даче в воскресенье в час дня начнете сверлить, вас тоже могут оштрафовать.

Куда жаловаться на шумных соседей в Московской области

Сначала попробуйте поговорить с соседями. Спокойно, вежливо объясните, что вам мешает шум. Иногда человек сам не знает, что его музыка слышна за стеной. Просьба «не могли бы вы сделать потише?» часто решает проблему.

Если не помогло, вызывайте полицию. Номер 102 — с мобильного телефона. Можно также набрать 112 (единый номер экстренных служб). Объясните оператору: «Соседи шумят, нарушают тишину, адрес, квартира, время сейчас такое-то». Постарайтесь позвонить именно в тот момент, когда шум особенно силен. Приехавший наряд полиции составит протокол, и нарушителя оштрафуют.

Можно также обратиться к своему участковому. Его телефон обычно висит на доске объявлений в подъезде. Участковый может провести беседу. А если жалобы повторяются, он тоже выпишет штраф.

Полезно написать заявление в управляющую компанию. УК не может штрафовать, но она может поговорить с шумным жильцом и зафиксировать факт нарушения. Если ничего не помогает и соседи продолжают шуметь изо дня в день, жалуйтесь в прокуратуру. Прокурорская проверка — серьезное дело, которое заставляет бездействующих чиновников работать.

В крайнем случае обращайтесь в суд. Вы имеете право потребовать компенсацию морального вреда, если шум причинил вам страдания. Перед тем как звонить в полицию, постарайтесь записать шум на диктофон или снять на видео. На записи должны быть видны дата и время. Если у вас есть соседи, которые тоже страдают от этого шума и готовы это подтвердить, возьмите у них контактные данные. Коллективная жалоба от нескольких человек всегда весомее.

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