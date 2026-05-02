02 мая 2026 в 11:32

Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару

Адвокат Караваев: за исполнение громких песен под гитару в Москве грозит штраф

Исполнителей громких песен под гитару в Москве могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей, заявил ТАСС адвокат Александр Караваев. По его словам, в случае повторных нарушений тишины штраф может вырасти.

В Москве штраф для граждан составляет 1-2 тыс. рублей, а при повторных нарушениях сумма увеличивается, — сказал Караваев.

Адвокат отметил, что в РФ нет единого закона о тишине, этот вопрос регулируется в субъектах по-разному. При этом во многих регионах определен период, когда громкая музыка считается нарушением — с 23:00 до 07:00.

Ранее ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян заявил, что жители многоквартирных домов рискуют получить административное наказание за использование стиральной машины в ночное время. Шум и вибрация работающего агрегата могут нарушить покой соседей, размер штрафа зависит от региона и достигает 5 тыс. рублей.

До этого юрист и правозащитник Михаил Салкин сообщил, что за шум во дворе ночью водителям-москвичам грозит штраф до 2 тыс. рублей. По его словам, правила дорожного движения запрещают использовать сигнал авто не по назначению.

