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10 июня 2026 в 12:15

Захарова назвала главную тему, которую активно обсуждают Россия и Сирия

Захарова: проблематика военного присутствия России в Сирии активно обсуждается

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Сотрудничество Москвы и Дамаска продолжает активно развиваться, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, проблематика военного присутствия России в САР также обсуждается.

В рамках контактов с сирийскими партнерами, конечно, обсуждается проблематика нашего военного присутствия в Сирийской Арабской Республике, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов, — отметила дипломат.

Однако она уточнила, что данная тема находится в компетенции силового блока, а именно Министерства обороны РФ. Также Захарова рассказала, что для продвижения двустороннего взаимодействия используется формат постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее представитель МИД выразила мнение, что любая наземная операция против Ирана повлечет за собой дальнейший рост напряженности и грозит непоправимыми последствиями для глобальной безопасности. По ее словам, несмотря на продолжающийся переговорный процесс, обстановка остается крайне неустойчивой.

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