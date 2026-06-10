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10 июня 2026 в 12:12

Захарова объяснила, чем на самом деле обернется наземная операция в Иране

Захарова: наземная операция в Иране грозит необратимыми последствиями для мира

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Любая наземная операция против Ирана повлечет за собой дальнейший рост напряженности и грозит непоправимыми последствиями для глобальной безопасности, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, несмотря на продолжающийся переговорный процесс, обстановка остается крайне неустойчивой.

Несмотря на продолжающийся переговорный процесс, ситуация остается крайне неустойчивой. Любая наземная операция будет означать дальнейшую эскалацию напряженности, которая чревата буквально непоправимыми последствиями не только для каждой из сторон, но и, несомненно, для региональной и глобальной безопасности, — подчеркнула Захарова.

Захарова добавила, что, Москва неизменно исходит из того, что нынешний кризис вокруг Тегерана необходимо урегулировать исключительно дипломатией, Она добавила, что эта позиция регулярно доводится до Вашингтона.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что сбитый вертолет AH-64 Apache ударной группы ВВС Соединенных Штатов не приведет к началу наземной операции в Иране. По его словам, американцы не решатся на этот шаг, опасаясь значительных потерь среди пехоты и десанта.

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