Захарова с иронией отреагировала на увольнение Сырского Захарова связала отставку Сырского с фейковыми успехами Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главы украинского Минобороны Михаила Федорова, поинтересовавшись, связано ли это решение с «успехами» Киева. Она иронично высказалась о причинах кадровых решений.

Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т. н. успехи на поле боя, которыми (президент Украины) Владимир Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»? — написала Захарова.

Ранее Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Его должность занял Михаил Драпатый.

До этого председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов сообщил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени. По его словам, президент Украины с легкостью избавится от него как от разменной монеты.

Также сообщалось, что Зеленский просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По данным западных журналистов, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.