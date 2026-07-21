В России могут запретить рекламные обзвоны в выходные дни

В России могут запретить рекламные обзвоны в выходные дни В Госдуме предложили запретить рекламные обзвоны в выходные и праздники

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ограничить рекламные обзвоны граждан только будними днями и направили соответствующее обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, сообщает РИА Новости. Парламентарии предлагают закрепить в законе «О рекламе» запрет на любые рекламные телефонные вызовы в выходные и нерабочие праздничные дни.

Представляется целесообразным внести изменения в Федеральный закон «О рекламе» и, при необходимости, в Федеральный закон «О связи», установив особый режим рекламных телефонных вызовов гражданам в выходные и нерабочие праздничные дни, — говорится в обращении.

Авторы инициативы отмечают, что действующее регулирование не выделяет выходные как особый период, а согласие на звонки часто дается заранее в составе договоров, анкет или пользовательских соглашений без возможности выбора времени. По их мнению, реализация инициативы позволит снизить количество нежелательной рекламы в праздничные дни.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы на этой неделе планируют рассмотреть законопроект об обязанности банков информировать клиентов о подписании от их имени кредитных договоров. По его словам, документ направлен на защиту людей от мошенников.