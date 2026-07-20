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20 июля 2026 в 08:41

В ГД нашли способ защитить россиян от связанного с кредитами мошенничества

В Госдуме рассмотрят проект о новых правилах подписания кредитных договоров

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Депутаты Госдумы на этой неделе планируют рассмотреть законопроект об обязанности банков информировать клиентов о подписании от их имени кредитных договоров, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале на платформе МАКС. По его словам, документ направлен на защиту людей от мошенников.

Законопроектом предлагается возложить на банки и микрофинансовые организации обязанность информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров, — отметил Володин.

Так, в уведомлении должны быть указаны в том числе индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа и срок возврата. Кроме того, банки должны предоставить информацию о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма превышает 50 тыс. рублей. Оповещение будет производиться через контактные данные заемщика или «Госуслуги» в течение 15 минут, резюмировал председатель ГД.

Ранее начальник отдела департамента розничного бизнеса Цифра банка Дмитрий Дворников заявил, что главный совет, который можно дать при получении кредита, — никогда не ориентироваться только на рекламную ставку. Он пояснил, что реальная цена займа — это полная стоимость кредита, которую банк обязан указывать крупно на первой странице договора в правом верхнем углу.

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кредиты
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