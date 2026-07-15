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15 июля 2026 в 12:55

Экономист раскрыл лайфхаки, позволяющие не переплачивать по кредитам

Экономист Дворников посоветовал не ориентироваться на рекламную ставку кредита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный совет, который можно дать при получении кредита - никогда не ориентироваться только на рекламную ставку, рассказал NEWS.ru начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банка» Дмитрий Дворников. Эксперт пояснил, что реальная цена займа — это полная стоимость кредита (ПСК), которую банк обязан указывать крупно на первой странице договора в правом верхнем углу.

В ПСК уже заложены все комиссии и обязательные страховки — это реальная стоимость вашего кредита со всеми переплатами <...> Чем срок [кредита] короче, тем меньше переплата. Например, если взять 500 тыс. руб. на три года вместо пяти, экономия может составить более 160 тыс. руб., — подсчитал эксперт.

Он добавил, что важна возможность погасить займ досрочно. Для заемщика это главный инструмент экономии, особенно в период высоких ставок, отметил Дворников. Кроме того, он посоветовал обращать внимание на страховки и проставленные «галочки», а также внимательно проверять договор на предмет автоматически подключенных платных услуг.

Хорошая новость в том, что от навязанной страховки можно отказаться в период «охлаждения», обычно — 14 дней, но если ставка со страховкой ниже — посчитайте, что выгоднее в итоге. Ну и конечно обратите внимание на ПДН (предельную долговую нагрузку), чтобы убедиться, что ежемесячный платеж по кредиту не превышает 30% вашего дохода, иначе это серьезный риск для вашего бюджета, — сказал специалист.

Он также посоветовал подавать заявку на кредит онлайн, так как часто это дает скидку к ставке. Также он рекомендовал не рассылать заявки в десяток банков сразу, так как это может ухудшить кредитную историю.

Ранее адвокат Диана Мангутова заявила NEWS.ru, что сокрытие кредита при оформлении нового займа может привести к уголовной ответственности. По ее словам, предоставление фальшивой справки о доходах также является незаконным.

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