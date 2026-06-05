Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ

Сокрытие кредита при оформлении нового займа может привести к уголовной ответственности, заявила NEWS.ru адвокат Диана Мангутова. По ее словам, предоставление фальшивой справки о доходах также является незаконным.

Самая опасная ошибка при оформлении кредита — указание недостоверных сведений ради одобрения. Завышение дохода в анкете и предоставление поддельной справки 2-НДФЛ — это мошенничество в сфере кредитования. Использование недостоверной трудовой книжки добавляет статью 327 УК РФ — подделка документов. Сюда же можно отнести использование подписи супруга в согласии на кредит. Сокрытие действующих займов и обязательств тоже подпадает под статью УК РФ, поскольку это заведомо ложные сведения о финансовом положении, существенно влияющие на решение банка, — предупредила Мангутова.

Она указала, что самая распространенная ошибка при оформлении кредита — подписание договора без его прочтения. По словам адвоката, в «скучных» частях документа часто скрываются условия о подсудности по месту нахождения банка, о праве списывать средства со всех ваших счетов, о повышении процентной ставки при отказе от страховки и другие важные пункты.

Третья ошибка — ориентация на рекламную ставку вместо полной стоимости кредита. ПСК указана в рамке в правом верхнем углу первой страницы договора, и именно по ней нужно сравнивать предложения. Также не следует соглашаться на страховку «по умолчанию». В этом случае менеджер ставит галочки сам, а стоимость полиса добавляется в тело кредита, и на нее годами начисляются проценты. При этом не стоит давать согласие на уступку прав требования. В индивидуальных условиях есть отдельный пункт, что банк продает ваш долг коллекторам при первой просрочке. Отметьте «не согласен», это ваше законное право, — добавила Мангутова.

Она также отметила, что с недавних пор в кредитные договоры включают условие, позволяющее банку взыскивать долг без обращения в суд. По словам адвоката, для этого достаточно обратиться к нотариусу, который ставит исполнительную надпись. После этого, пояснила эксперт, документ сразу передается приставам, а затем арестовываются счета и списывается зарплата.

Ранее брокер Дмитрий Ракута порекомендовал для повышения шансов на одобрение кредита накопить больший первоначальный взнос и указывать официальный доход. По его словам, банки стали более тщательно подходить к выбору заемщиков.