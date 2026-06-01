Финэксперт дал советы, как увеличить шансы на одобрение кредита

Людям, которые хотят повысить шансы на одобрение кредита, лучше накопить увеличенный первоначальный взнос, а также указывать официальный доход, заявил в беседе с НСН брокер Дмитрий Ракута. Он отметил, что банки стали тщательнее выбирать заемщиков.

Сейчас банки проверяют доход клиента через «Госуслуги». Часто белые отчисления не сходятся с теми суммами доходов, которые называют клиенты. В таком случае банк точно урезает сумму, исходя из официального дохода. Еще важную роль играет первоначальный взнос. Если он минимальный, а это 20%, то шансы на одобрение тоже снижаются. Чем ниже взнос, тем больше банк закладывает финансов на клиентов. Лучше получить срезанную сумму, чем отказ. Тенденция касается всех банков, — отметил Ракута.

Ранее юрист Александр Козлов заявил, что за оформленный при самозапрете кредит может грозить уголовное дело по статье о мошенничестве. Он отметил, что это возможно, если установят, что заемщик действовал с намерением не возвращать деньги.