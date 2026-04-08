Юрист предупредил, что грозит за оформленный при самозапрете кредит Юрист Козлов: за оформленный при самозапрете кредит может грозить уголовное дело

За оформленный при самозапрете кредит может грозить уголовное дело по статье о мошенничестве, предупредил юрист Александр Козлов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что это возможно, если установят, что заемщик действовал с намерением не возвращать деньги.

В гражданском праве действует общий запрет на злоупотребление правом — и в таких случаях суд может отказать в защите. При этом стоит учитывать, что судебная практика по таким ситуациям пока только формируется — сам механизм самозапрета является новым. Однако правовые инструменты для пресечения подобных схем уже существуют, — отметил Козлов.

По словам юриста, недобросовестные попытки оформить кредит во время подачи заявки, а затем отказаться от возврата под видом запрета, не могут считаться законными. Самозапрет — это мера защиты, а не инструмент для списания долгов, заключил эксперт.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что взятый мошенниками кредит придется оспаривать через суд. Он отметил, что для оспаривания понадобятся убедительные доказательства. Эксперт посоветовал следить за своими персональными данными и регулярно проверять наличие кредитов.