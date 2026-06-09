Выпускникам вузов хотят списывать часть кредита за обучение В Госдуме предложили погашать 25% долга по кредиту на обучение за красный диплом

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили компенсировать за счет бюджета 25% основного долга по образовательному кредиту студентам, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Инициатива касается окончивших обучение с отличием выпускников.

Депутаты отмечают, что нынешняя система государственной помощи в области образовательного кредитования в основном ориентирована на снижение финансовой нагрузки на студентов. Однако в ней отсутствуют меры стимулирования для тех, кто показывает высокие результаты и получает диплом с отличием.

Авторы инициативы уверены, что частичное погашение кредита за счет бюджета поможет связать поддержку с качеством образования. Это также облегчит старт молодым специалистам на рынке труда.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что базовый уровень новой системы высшего образования в России займет от четырех до шести лет. Он добавил, что специализированный уровень растянется от одного до двух лет.

Ранее депутат Госдумы Анна Скрозникова заявила, что возможность возвращения в вуз после отчисления зависит от причины ухода. По ее словам, если студент завершил обучение по собственному желанию, он может восстановиться в этом же учебном заведении в течение пяти лет при условии свободных мест.