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03 июня 2026 в 14:01

В Госдуме объяснили, как вернуться в вуз после отчисления

Депутат Скрозникова: возвращение в вуз после отчисления зависит от причины ухода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Возможность возвращения в вуз после отчисления зависит от причины ухода, заявила в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Анна Скрозникова. Если студент завершил обучение по собственному желанию, он может восстановиться в этом же вузе в течение пяти лет при условии свободных мест. Депутат также отметила, что из академического отпуска учащийся может вернуться в любой момент.

Уходя в академ, человек остается студентом и просто берет академическую паузу, а вернуться может как по окончании срока, так и раньше, по собственному заявлению и безо всякого конкурса. Жизнь редко укладывается в учебный график, и хорошо, что закон это учитывает, — подчеркнула Скрозникова.

Она добавила, что в случае, если студента отчислили за академические задолженности или дисциплинарные нарушения, гарантий на восстановление уже нет. Условия и сроки определяются локальными нормативными актами конкретного вуза, а решение принимается индивидуально. При этом вернуться можно только в тот вуз, где обучался человек.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева заявила, что каждый фуршет для экзаменационной комиссии выглядит как попытка подкупить преподавателей и повлиять на оценку. Так она отреагировала на сообщения о том, что студенты протестуют против организации подобного для сотрудников вузов во время аттестации. Молодые люди ссылаются на высокие цены и несправедливость традиции.

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