Следком возбудил уголовное дело о гибели иностранных туристов на Эльбрусе

Следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сказано в публикации.

По данным следствия, 24 июля 2026 года группа из семи человек отправилась на восхождение, однако на следующий день они сбились с маршрута из-за плохой погоды. Один из группы смог спуститься вниз и рассказать о том, что двое его друзей скончались на высоте 5100 метров из-за плохого самочувствия.

Ранее на Эльбрусе погиб еще один турист. На вершине горы произошел несчастный случай. Отмечается, что второго альпиниста эвакуируют спасатели, он получил травмы.

До этого спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Поисковые работы в отношении еще трех членов группы приостановлены из-за ухудшения погодных условий.