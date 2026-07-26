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26 июля 2026 в 19:57

Финский политик выступил против новой меры Европы для России

Политик Мема: санкции ЕС показали, что Европа не желает налаживать контакт с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый пакет санкций от Брюсселя указывает на то, что ЕС не намерен восстанавливать контакты с Россией, сообщил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальных сетях. Сам он подчеркнул, что не согласен с подходом Евросоюза.

ЕС в очередной раз ввел санкции против России. Очевидно, что Европейская комиссия не намерена восстанавливать диалог с Москвой — наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере €90 млрд, — написал Мема.

Ранее министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр заявила, что Украина не имеет перспектив полноценного вступления в Евросоюз в ближайшие годы из-за продолжающихся боевых действий. Она также раскритиковала президента Владимира Зеленского за попытки диктовать сроки присоединения к Блоку.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил ЕС в «грабеже» американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами. Американский лидер заявил в социальных сетях, что Евросоюз заплатит «очень высокую цену» за очередной миллиардный штраф компании Google.

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санкции
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