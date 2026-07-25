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25 июля 2026 в 17:12

В Австрии раскритиковали Зеленского, требующего «турбовступление» в ЕС

Министр Бауэр заявила об отсутствии перспектив вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украина не имеет перспектив полноценного вступления в Евросоюз в ближайшие годы из-за продолжающихся боевых действий, заявила Welt министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр. Она также раскритиковала президента Владимира Зеленского за попытки диктовать сроки присоединения к Блоку.

На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Турбовступление по требованию — это просто невозможно, — сказала Бауэр.

Бауэр призвала не давать Киеву ложных обещаний и не назначать искусственные даты вступления, которые невозможно соблюсти. По ее словам, все страны-кандидаты должны следовать единым правилам и заслужить членство, а Украине еще предстоит серьезная работа в сфере борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства права и принятия европейского законодательства. Выходом из ситуации, по мнению министра, могла бы стать «постепенная интеграция».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина далеко не во всем следует указаниям США, считая более надежным покровительство со стороны европейских стран. По его словам, в отношениях с американскими партнерами Киев позволяет себе «разнузданное» поведение.

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