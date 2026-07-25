Песков обвинил Украину в разнузданном поведении по отношению к США Песков: Украина не всегда прислушивается к США и отдает предпочтение Европе

Украина не всегда прислушивается к Соединенным Штатам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести». По его словам, Киев ведет себя «разнузданно» по отношению к американцам, отдавая предпочтение покровительству со стороны европейцев.

Украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь «крышу» в виде европейцев. И, конечно, ведут себя разнузданно по отношению к американцам, — сказал Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Он отметил, что их можно расценивать как атаку Киева сразу на три государства: Россию, США и Казахстан.

Ранее Песков констатировал отсутствие прогресса в восстановлении двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, отметив, что американская сторона по-прежнему увязывает нормализацию диалога с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, позиция Вашингтона по данному вопросу остается неизменной, и каких-либо иных условий для возобновления полноценного взаимодействия на текущий момент не выдвигается.