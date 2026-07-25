Песков раскрыл условие США для восстановления отношений с Россией Песков: США по-прежнему связывают с Украиной восстановление диалога с Россией

Подвижек в восстановлении двусторонних отношений между Россией и США пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков корреспонденту «Известий» Игорю Балдину. По его словам, американская сторона по-прежнему связывает процесс нормализации отношений с урегулированием конфликта на Украине. Также Песков отметил, что позиция Вашингтона по этому вопросу остается неизменной.

Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет, — отметил он.

Ранее Песков заявил, что Казахстан остается одним из ведущих партнеров России среди стран СНГ. По его словам, взаимодействие Москвы и Астаны охватывает разные сферы и имеет многоплановый характер. Песков отметил, что страны также развивают культурное и гуманитарное сотрудничество. Он также добавил, что список совместных проектов России и Казахстана постоянно расширяется.

Между тем стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главной темой мероприятия станет формирование глобальной логистической экосистемы и новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами.