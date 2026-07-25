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25 июля 2026 в 14:42

Путин прибыл в Омск на форум России и Казахстана

Путин и Токаев обсудят сотрудничество России и Казахстана в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин прибыл в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает корреспондент ТАСС. Главной темой форума станет формирование глобальной логистической экосистемы и новые перспективы российско-казахстанского сотрудничества.

В мероприятии примут участие 650 представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества, в том числе делегации из 19 российских регионов и семи административных единиц Казахстана. Перед пленарным заседанием Путин и Токаев проведут двусторонние переговоры, на которых обсудят актуальные вопросы взаимодействия России и Казахстана.

Ранее Путин во время посещения Иркутского авиазавода ПАО «Яковлев» ознакомился с опытным образцом модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Как рассказал директор производства Виталий Елагин, первый полет обновленного самолета состоялся месяц назад. На сегодняшний день изготовлены три опытных экземпляра, которые проходят программу испытаний.

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Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
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