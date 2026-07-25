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25 июля 2026 в 14:51

Песков назвал одного из главных партнеров России среди стран СНГ

Песков: Казахстан является ведущим партнером России на пространстве СНГ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Казахстан является одним из ведущих партнеров России среди всех стран — участниц СНГ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков корреспонденту «Известий» Игорю Балдину. По его словам, сотрудничество между странами носит многоплановый характер.

Это крупнейшая экономика Средней Азии, это один из наших ведущих партнеров на пространстве СНГ, наш стратегический партнер. Сотрудничество в экономической сфере действительно носит многоплановый характер, — отметил Песков.

Он добавил, что Россия и Казахстан также усиливают культурное и гуманитарное взаимодействие. При этом перечень возможных совместных проектов растет с каждым днем. В обсуждениях принимают участие кабинеты министров в полном составе, уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков подчеркнул, что президент США Дональд Трамп искренен в своих желаниях положить конец украинскому кризису. По его словам, Киев отказался от предложения Штатов из-за подстрекательства Европы.

Также пресс-секретарь президента России заявил, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый ответит за свои слова о россиянах, включая жителей Донбасса. Песков убежден, что высказывания Драпатого свидетельствуют о его нацистских взглядах.

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