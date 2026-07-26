Глава МИД Ирана обвинил Украину в атаке на судно в Каспийском море Глава МИД Ирана: Украина атаковала иранское судно в Каспийском море

Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море по указке Израиля, заявил в социальных сетях глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, это было сделано для того, чтобы втянуть Европу в конфликт на Ближнем Востоке.

Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, в результате чего погиб моряк. Это вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по указке Израиля с целью втянуть Европу в его войну, — написал он.

Ранее пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали нарушением Устава ООН и актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил уверенность, что Россия одержит победу в СВО, а Украина рискует перестать существовать как полноценное функционирующее государство. По его мнению, ключевым эпизодом станет кампания в Одессе, которую российские силы уже фактически блокируют как порт.