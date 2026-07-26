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26 июля 2026 в 20:25

Историк назвал истинных виновников в конфликте с Украиной

Историк Тодд: США и ЕС спровоцировали Россию на конфликт

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Вашингтон и Брюссель являются виновниками нынешней ситуации на Украине, сообщил Courrier Japan историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад СССР. Мужчина отметил, что Запад несправедлив к России и ведет себя нерационально.

Прежде всего следует подчеркнуть: президент [России Владимир] Путин не несет никакой ответственности за тот хаос, что мы наблюдаем в мире сегодня. Это Соединенные Штаты и европейские державы спровоцировали Россию на конфликт, — сказал Тодд.

Ранее стало известно, что Евросоюз может отказаться от принятия 21-го пакета санкций против России. Обсуждение зашло в тупик после того, как Греция выступила против ограничений на поставки российского СПГ в третьи страны. В числе рассматриваемых опций фигурирует предоставление 24-месячного переходного периода до введения ограничений, полный отказ от данной меры, аннулирование всего пакета санкций или продление действующих договоров.

До этого спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис в странах Евросоюза и Великобритании вскоре достигнет пика на фоне закрытия Ормузского пролива. По его словам, европейцы особенно пострадают из-за ранее принятых решений об отказе от российских энергоресурсов.

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