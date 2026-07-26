Стало известно, сколько заработала «Одиссея» Нолана за две недели премьеры Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана собрал $640 млн по всему миру за две недели

Кинокартина «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана заработала $640 млн (49 млрд рублей) в мировом прокате за две недели, сообщает издание Variety. Только за вторые выходные после выхода фильма киноработа собрала $87 млн (6,79 млрд рублей) в американских кинотеатрах.

Отмечается, что для фильмов Кристофера Нолана это самая большая сумма, собранная за вторые выходные.

Ранее Христос Панопулос, сооснователь греческой религиозной организации «Лабрис», назвал недавно вышедший блокбастер «Одиссея» апроприацией, потому что там нет ни одного греческого актера. Панопулос уточнил, что при создании киноисторий о Древней Греции никто не интересуется мнением самих греков о том, как должны рассказывать истории про их страну.

До этого стало известно, что премьера фильма выйдет в неофициальный прокат в России 30 июля — на две недели позже даты мировой премьеры, следует из информации на сайтах кинотеатров. Релиз фильма в России должен был состояться 23 июля, однако к этой дате показы стартуют только в Казахстане.