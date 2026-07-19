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19 июля 2026 в 15:49

Стало известно, когда состоится премьера «Одиссеи» Нолана в России

«Одиссея» Нолана в России выйдет на две недели позже мирового проката

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в неофициальный прокат в России 30 июля — на две недели позже даты мировой премьеры, следует из информации на сайтах кинотеатров. В мире картина вышла в прокат 16 июля.

Релиз фильма в России должен был состояться 23 июля, однако к этой дате показы стартуют только в Казахстане. Тем временем в отечественный прокат выйдут другие громкие премьеры — среди них «Ее личный ад» Николаса Рефна, «Капкан времени» и «Дни Сакомото».

Бюджет «Одиссеи» превышает $250 млн (19,6 млрд рублей). Первые ночные показы, состоявшиеся в ночь на 17 июля, принесли свыше $17 млн (1,33 млрд рублей).

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил, что ждет новый фильм Нолана. Он выразил уверенность, что «Одиссея» привлечет внимание зрителей, какие бы отзывы ни писали журналисты до проката. По его словам, не нужно ориентироваться на мнение хейтеров — стоит лично оценить, удалось ли Нолану экранизировать культовое произведение Гомера. Он подчеркнул, что проект Нолана не может провалиться.

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