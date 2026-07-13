Кинокритик предсказал, что ждет новый фильм Нолана

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана привлечет внимание зрителей, какие бы отзывы не писали журналисты до проката, уверен кинокритик Роман Григорьев. В разговоре с 360.ru он предсказал успех данной кинокартине. По его словам, не нужно ориентироваться на мнение хейтеров — стоит лично оценить, удалось ли Нолану экранизировать культовое произведение Гомера.

В реальности все идут и смотрят. А хейтеров уже никто не слушает, и слава богу, никому не интересно, что они говорят. Это бесполезная прослойка журналистики, особенно в наше время. Поэтому не нужно ни на кого ориентироваться и надо идти смотреть, получилось ли у режиссера Нолана экранизировать это великое произведение или нет, — отметил кинокритик.

Он выразил уверенность, что проект Нолана не может провалиться. По словам Григорьева, «Одиссея» соберет хорошую кассу, особенно на фоне нехватки больших работ.

Ранее фильм «Майкл» обогнал по кассовым показателям байопик «Богемская рапсодия» и получил статус самого кассового музыкального байопика всех времен. Общая выручка кинокартины по всему миру превысила $911,9 млн (65,5 млрд рублей).