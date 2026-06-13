Музыкальный байопик о Майкле Джексоне побил все кассовые рекорды

Музыкальный байопик о Майкле Джексоне побил все кассовые рекорды Байопик о Майкле Джексоне установил рекорд по кассовым сборам

Фильм «Майкл» обогнал по кассовым показателям байопик «Богемская рапсодия» и получил статус самого кассового музыкального байопика всех времен, сообщает Deadline. Общая выручка кинокартины по всему миру превысила $911,9 млн (65,5 млрд. руб.)

В Северной Америке фильм заработал $358,6 млн (25,7 млрд. руб), на остальных международных площадках — более $550 млн (39,5 млрд. руб). Российские зрители принесли картине свыше 980 млн рублей. Ранее рекорд среди музыкальных байопиков принадлежал именно «Богемской рапсодии» — $911 млн (65,5 млрд. руб.).

Главную роль в проекте Антуана Фукуа исполнил племянник Майкла Джексона Джаафар Джексон. Помимо этого, для студии Lionsgate фильм «Майкл» также стал самым кассовым в каталоге, превзойдя все фильмы франшиз «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик». В последнее время идет активная работа над сиквелом «Майкла».

Ранее знаменитый голливудский актер и спецпредставитель РФ Стивен Сигал стал почетным гостем X Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол» и вручил Гран-при труппе «Канатоходцы» из КНДР. Церемония закрытия прошла 7 июня в Большом Московском цирке.