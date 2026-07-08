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08 июля 2026 в 12:32

Участник «Фабрики звезд» поставил себя в один ряд с Майклом Джексоном

Артист Гребенщиков сравнил себя с Мадонной и Майклом Джексоном

Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков в подкасте «Кипнис» поставил себя в один ряд с Мадонной и Майклом Джексоном. По его словам, он обладает целым рядом артистических навыков, которые позволяют ему играть заметную роль на сцене.

Еще не родился артист, который поет, танцует, сам сочиняет, хореография, харизма, секс, искра, истерика прет, юмор. «Батоны-булки» — это высшее достижение артистическое на уровне Мадонны, Майкла Джексона, Джорджа Майкла. Это высшее произведение, — рассказал Гребенщиков.

Ранее певец Сергей Лазарев отреагировал на комментарии под публикацией Леры Кудрявцевой, где она вместе с Прохором Шаляпиным обыграла сцену из фильма «Любовь и голуби». Один из пользователей назвал телеведущую и певца «сладкой парочкой» и добавил, что Лазарев «и рядом не стоял». Артист не оставил реплику без ответа и написал, что «рядом лежал».

До этого певица Ольга Бузова обвинила в полученной травме рабочих, которые уложили плитку в ее ванной. Артистка выразила желание потребовать компенсации от них. По словам Бузовой, из-за них она поскользнулась и раздробила колено, а также осталась без маникюра и не попала в Ростов. Врачам пришлось провести трехчасовую операцию. В ходе нее они наложили около 40 швов.

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