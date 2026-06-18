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18 июня 2026 в 16:52

Бузова нашла «крайних» в своем падении

Бузова подаст в суд на рабочих, которые положили в ее ванной плитку

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Певица Ольга Бузова потребует компенсацию от рабочих, уложивших в ее ванной плитку, сообщает Telegram-канал Mash. Артистка считает, что из-за них она поскользнулась, повредила колено, в результате чего попала в больницу, осталась без маникюра и не успела в Ростов.

Ольга находится под наблюдением врачей уже неделю. Перелома ноги у артистки не обнаружили, однако из‑за падения в душе колено оказалось раздроблено — потребовалась операция. Хирургическое вмешательство длилось более трех часов, в ходе него Ольге наложили около 40 швов.

Ранее Бузова рассказала о своем состоянии после травмы, отметив, что рана оказалась настолько серьезной, что врачи пока не могли назвать сроки полного восстановления. Она также сообщила, что продолжала находиться в больнице и не могла самостоятельно передвигаться, поэтому о выписке речи не шло.

До этого телеведущая поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она сидит в карете скорой помощи с поврежденной и окровавленной коленной чашечкой. За день до этого артистка прилетела из Стамбула в Москву.

Ольга Бузова
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